واندا نارا: سباليتي السبب في جلوس إيكاردي احتياطياً

إيكاردي شارك كبديل أمام روما

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علقت واندا نارا، زوجة ووكيلة لاعب إنتر ماورو إيكاردي، على تواجده احتياطياً في مواجهة روما مساء السبت بقمة الدوري الإيطالي.

وشارك إيكاردي في الشوط الثاني في التعادل بين إنتر وضيفه العاصمى بهدف لكل جانب بعدما فضل مدرب إنتر الدفع بلوتارو مارتينيز أساسياً.

وقالت واندا مع "تيكي تاكا": "مشاركة لوتارو أساسياً على حساب إيكاردي هو قرار لسباليتي، هو يقوم بذلك بالتأكيد لصالح إنتر وهذا واجبه".

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الدوري الإنجليزي ✔️

الدوري الإٍسـبانــي ✔️

الدوري الإيطــالـي ✔️

الدوري الفـرنسـي ➖

الدوري الألـمـانـي ➖



هل تتوقع تحقيق رونالدو الدوري مستقبلاً في فرنسا أو ألمانيا؟ 🤔 pic.twitter.com/nd50gLrhwX — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

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وأضافت: "إيكاردي سيبقى بالتأكيد مع إنتر الموسم المقبل، أتمنى أن نرى الموسم القادم أيضاً فريقاً ينافس يوفنتوس على الدوري، سيكون أمراً مميزاً".

ونجح يوفنتوس في التتويج رسمياً بلقبه الثامن على التوالي على صعيد الدوري الإيطالي بعد انتصاره على فيورنتينا بهدفين لواحد السبت.

ويستضيف إنتر يوفنتوس في ديربي إيطاليا الجولة المقبلة للدوري الإيطالي، في لقاء مهم للنيراتزوري لتأمين تواجده بدوري الأبطال الموسم المقبل.