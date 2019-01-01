واندا نارا تقاضي شقيقة زوجها إيكاردي بتهمة تشويه سمعتها

زوجة نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي واندا نارا تقاضي شقيقة زوجها بسبب تشويه سمعتها

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قررت عارضة الأزياء واندا نارا زوجة نجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي مقاضاة شقيقة زوجها بسبب تصريحات الأخيرة مؤخرًا.

وكانت واندا نارا قد تصدرت العناوين في إيطاليا بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين ماورو إيكاردي وإدارة إنتر والمدرب لوتشيانو سباليتي.

واتهم البعض إيكاردي بالانصياع المبالغ فيه لأوامر زوجته ووكيلة أعماله التي تثرثر كثيرًا فيما يخصه على الملأ.

وفي هذه الخصوص، اتهمت شقيقة إيكاردي زوجته واندا بأنها تدمر مستقبله بتلك التصريحات وبتلك الأفعال التي تقوم بها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وقالت إن شقيقها ماورو إيكاردي مخدوع ولا يعلم حقيقة واندا نارا التي تتفنن في إلحاق الضرر به دون أن يدري.

وعلى خلفية هذه التصريحات، قررت واندا نارا رفع قضية على شقيقة زوجها بتهمة تشويه سمعتها واستغلال اسمها من أجل الشهرة.

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ومن المنتظر أن يتم كشف الستار عن التفاصيل الخاصة بهذه القضية التي ستصبح حديثًا للجميع في ميلانو خلال الأيام القليلة المقبلة.