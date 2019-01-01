واندا نارا ترد على أنباء اقتراب إيكاردي من موناكو

وكيلة أعماله تضع حدًا للشائعات

وضعت وكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، حدًا للشائعات المتداولة في الساعات القليلة الماضية، عن تزايد فرص زوجها في خوض تجربة جديدة في إمارة الأثرياء موناكو.

ويعيش إيكاردي أسوأ أيامه مع أفاعي "جوسيي مياتزا"، بعد سلسلة مشكلاته مع الإدارة منذ النصف الثاني من الموسم الماضي، ورغم تقلص فرص استمراره في مشروع أنطونيو كونتي الجديد، خاصة بعد قدوم البلجيكي روميلو لوكاكو، إلا أنه لم يستقر على وجهته الجديدة.

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كرة الموسم الجديد من دوري نجوم قطر.. 👌 pic.twitter.com/9znUEo0Sbh — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019

وفي الوقت الذي اقترن فيه اسم إيكاردي باللعب لموناكو الفرنسي لتعويض رحيل إل تيجري رداميل فالكاو، خرجت واندا إيكاردي بتصريح مُقتضب لـ TYC، نفت فيه صحة هذه الأنباء، قائلة "لن يلعب لموناكو".

وتأتي تصريحات واندا، في الوقت الذي تزعم فيه تقارير أخرى عن إمكانية انتقال زوجها إلى باريس سان جيرمان، مقابل رسوم لن تقل عن 60 مليون يورو، وراتب سنوي يُقدر بنحو 11 مليون بنفس العملة، وذلك لعدم تلقيه عرضًا مقنعًا من جنة كرة القدم.