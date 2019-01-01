واندا نارا: إيكاردي جاهز للمشاركة ولا نهتم لتصريحات سباليتي

واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي لاعب إنتر تؤكد أن زوجها لا يهتم بتصريحات سباليتي حوله وأنه جاهز للمشاركة في المباريات فورًا.

أكدت واندا نارا زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق إنتر الإيطالي أنه جاهز للمشاركة في المباريات من جديد بعد عودته مؤخرًا لتدريبات النيراتزوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها نارا خلال برنامج "تيكي تاكا" الذي أصبحت ضيفة دائمة عليه في الأسابيع الأخيرة، وأكد خلالها أن قرار عودة إيكاردي للمباريات في يد سباليتي فقط.

وقالت نارا: "ماورو جاهز والأمر كله يعود للمدير الفني، لقد عاد للتدريبات، وقرار عودته للمباريات في يد المدير الفني، حسب ما يرى من خياراته أمامه".

وأضافت: "ماورو لم يتحدث عن أي شيء حتى الآن، كل ما يفكر فيه ويتوقعه أن يعود للمشاركة في المباريات، ويستعد بكل طاقته من أجل ذلك".

وأكملت: "تصريحات سباليتي ليست خطوة للخلف، لقد اعتاد ماورو على الاستماع لمثل تلك الأشياء من حوله لكنه يركز فقط من أجل مساعدة إنتر، لقد كانت هناك عدسة موجه لوجهه طوال المباراة، ووضح أنه مهتم بالفريق وبزملائه رغم أنه لا يقول ذلك بصوت عالي على مواقع التواصل الاجتماعي".

جدير بالذكر أن سباليتي كان قد استبعد إيكاردي من مباراة إنتر بالأمس أمام لاتسيو وأكد أنه لن يستعيده بسبب تصرفاته في الفترة الأخيرة رغم عودته للتدريبات".