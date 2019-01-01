واندا نارا: أزمتنا مع إنتر ليست مادية وإيكاردي سيعود قريبًا

واندا نارا زوجة ووكيلة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي تؤكد أن الأزمة مع الإنتر لا تتعلق بالأموال وتقول أن زوجها قريب من العودة للمشاركة مع الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت واندا نارا زوجة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي أن زوجها أصبح قريب للغاية من العودة للتواجد مع فريقه إنتر في الفترة المقبلة بعد غياب طويل.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلت بها خلال برنامج "تيكي تاكا" الأسبوع الذي أصبحت ضيفة دائمة عليه وأكدت فيها أن إيكاردي لا يعاني من أي مشاكل مع زملائه.

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وقالت واندا: "لا أعرف أي شيء عن اجتماع يوم الجمعة المزمع، لقد تحدثت مع ماروتا والسلام قريب للغاية، إذا ما ذهب إيكاردي ليقابل المدرب يوم الجمعة سيكون عليه فعل ذلك وحده ليتحدثان سويًا".

وأضاف: "إيكاردي يتعافى من مشكلة الركبة التي كان يعاني منها، هذه مشكلة حقيقية، لم يكن يتهرب من الفريق، وقبل ذلك كان يعاني من ألم كبير فيها ولعب مباريات بتلك الحالة ليظهر كم هو يهتم بإنتر، وسيعود بمجرد أن يكون قادرًا على ذلك فلا توجد لديه مشكلة مع الفريق".

وأكملت: "لقد تابعنا كل تصريحات زملائه ولا يوجد من تحدث بشكل سيء عن إيكاردي، وفي النهاية لم أطلب أبدًا زيادة في الأجر، والأمر لا يتعلق بالأموال".

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جدير بالذكر أن العلاقة بين اللاعب والنادي متوترة بسبب سحب شارة القيادة منه وبسبب مماطلته في مفاوضات تمديد تعاقده رفقة النيراتزوري.