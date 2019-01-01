واندا: قائد إنتر لا يمكنه اللعب مع يوفنتوس

إيكاردي إلى باريس سان جيرمان في نهاية المطاف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفت واندا نارا، زوجة ووكيلة الأرجنتيني ماورو إيكاردي أن اللاعب كان قريباً من يوفنتوس قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

إيكاردي رحل إلى النادي الفرنسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بعد انقطاع علاقته مع النيراتزوري واللجوء للقضاء للحصول على تعويض.

واندا: انتقال إيكاردي في اللحظات الأخيرة لا يعني عدم وجود خطة

وقالت واندا مع "كوريري ديلا سيرا": "لا يمكن رفض بي إس جي، فريق يملك كل شيء للفوز، فريق حافل بالنجوم، في نهاية الموسم سنقرر".

وأضافت: "الأمر بين إنتر وإيكاردي ليس طلاقاً، ولكن استراحة للتفكير، حبه للإنتر مستمر، هي علاقة طويلة مرت بأزمة، إنتر هو من يحتاج لبيعه، هو كقائد لم يرد المغادرة".

وأتبعت واندا: "امتلكت 15 عرضاً، ماروتا يعرف هذا، الأمر لا يتعلق بالأموال، هو استمر في سنوات عدم لعب دوري الأبطال، ولم يكن أبداً ليذهب إلى يوفنتوس، هو قائد إنتر، ولكن أملك علاقة طيبة مع باراتيتشي"

وختمت: "هو لم يمتنع عن اللعب الموسم الماضي، كان يعاني من آلام في الركبة وذهب للعلاج في برشلونة وإنتر يعلم، ولكن المهم ليس فقط اللعب بالجسد، ولكن الروح".

وانتقل إيكاردي إلى صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من إنتر بعدما قام بتمديد عقده مع الأخير لعام إضافي.