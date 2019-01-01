واندا تلمح لعودة إيكاردي للمشاركة في ديربي ميلانو

زوجة إيكاردي تلمح لاقتراب انتهاء مشكلته مع النيراتزوري

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترفت واندا نارا زوجة ومديرة أعمال اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي بأنها ترغب في رؤية زوجها في تشكيلة إنتر ميلان أمام ميلان في ديربي الغضب.

وكانت شارة القيادة قد سحبت من اللاعب الأرجنتيني بسبب تصريحات واندا التي استفزت إدارة النادي ومماطلته في تجديد عقده.

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ورفض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا السفر مع فريقه للنمسا لمواجهة فريق رابيد فيينا في الدوري الأوروبي، وتأزمت الأمور وابتعد اللاعب عن المشاركة منذ ذلك الوقت.

وقالت زوجة اللاعب: "إيكاردي أحرز هدف الفوز في آخر ديربي، أتمنى أن يعود قبل الديربي المقبل، دائمًا نتحدث بكل خير عن إنتر ميلان، أحضر إلى النادي دون أي مشاكل، طبيب الفريق حسم الجدل بقوله إن إيكاردي مصابًا، لست أنا من أقول".

ولم يلعب إيكاردي في آخر خمس مباريات مع النيراتزوري.

يشار إلى أن ديربي ميلانو سيقام يوم الأحد الموافق السابع عشر من مارس.