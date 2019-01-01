واندا تعلنها: إيكاردي يود البقاء على الأقل لعام آخر

واندا نارا تتحدث عن رغبة ماورو إيكاردي بالبقاء في صفوف إنتر لعام إضافي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت واندا نارا زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله إن زوجها يود البقاء في صفوف إنتر لعام إضافي على الأقل.

وكان إيكاردي قد دخل في العديد من الأزمات مع إدارة النيراتزوري خلال الموسم المنصرم بسبب طلباته المبالغ فيها من أجل تجديد عقده.

ومع وصول أنطونيو كونتي إلى إنتر، أصبحت فرصة إيكاردي في البقاء ضمن صفوف الفريق أقل مما كانت عليه جسب توقعات المصادر الصحفية.

وحول ذلك، قالت واندا نارا إن إيكاردي يود البقاء في صفوف إنتر، على الأقل لموسم إضافي، ومن ثم نرى ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

وأضافت: "بالنسبة لإيكاردي هو يريد البقاء هنا للأبد، ولكن في حال كان لدى إدارة إنتر مشكلة في بقائه فهو سيرحل من أجلهم فقط"

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يذكر أن إدارة نادي إنتر كانت قد سحبت شارة القيادة من ماورو إيكاردي في فبراير الماضي وأعطتها للحارس سمير هاندانوفيتش.