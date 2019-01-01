والكر يَعد مشجعي سيتي بالعودة للمنافسة على الدوري الإنجليزي

الدولي الإنجليزي يثق في أسرة مانشستر سيتي

أصر مدافع مانشستر سيتي كايل والكر، على أن فريقه لم ولن يرفع الراية البيضاء في حملة الدفاع عن لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي، وذلك قبل مواجهة بيرنلي مساء الثلاثاء في الجولة الخامسة عشر للبريميرليج.

ويعرف مدافع توتنهام السابق، أن أمور السيتي تعقدت أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد السقوط في فخ التعادل أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لمثلهما في مباراة أول أمس السبت، ليتسع الفارق مع المتصدر ليفربول لـ11 نقطة كاملة، مع ذلك أصر والكر على أن السيتي ما زال بإمكانه العودة للمنافسة على اللقب.

وقال الدولي الإنجليزي في تصريحات صحفية "قلت (بعد مباراة نيوكاسل) يا رفاق أنتم عائلتي، أراكم أكثر من أطفالي، وسنواجه صعودًا وهبوطًا في مسيرتنا مع الفريق، ومن حُسن الحظ أن الأمور تسير بشكل لا بأس به، وقد بذلنا كل ما في وسعنا في كل المباريات السابقة".

وأضاف "نحن بشر ولا نذهب إلى الملعب للعب على التعادل أو الخسارة، لكن هناك أخطاء تحدث في الملعب، وبعض القرارات تكلفك مباريات، لكني أشعر أنه آن الأوان لنقاتل كفريق واحد".

وأكمل "علينا أن نثق بأنفسنا مرة أخرى ونتأكد أننا نسير على قدم وسبق للضغط على الفرق التي تسبقنا في الجدول".

وعن اتساع الفارق مع ليفربول، قال "هذا ما سنحاول التعامل معه، نعلم أننا نستطيع تكرار ما فعلناه آخر موسمين، ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك مرة أخرى، وعلينا أن نركز على أنفسنا أكثر من ليفربول".

وأنهى حديثه "هم (ليفربول) يستحقون القمة، لكن الأمر لم ينته بعد، وكما قلت. لدينا القدرة على مواجهة أي منافس، فقط علينا أن نركز على مباراة على حدا، ويكون هدفنا جمع 3 نقاط كل أسبوع لننتقل إلى المرحلة التالية".