والكر: نتعامل مع كل مباراة على حدة والفوز هدفنا

تعرف على تصريحات والكر عقب مباراة فولهام

أكد كايل والكر، مدافع مانشستر سيتي، أنّ الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة بهدف تحقيق البطولات وعدم التراجع في الفترة الحاسمة من الموسم.

مانشستر سيتي انتصر بثنائية نظيفة أمام فولهام في لقاء الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال والكر في تصريحات عقب المباراة: "أردنا تسجيل المزيد من الأهداف ولكن أهم شيء هو النقاط الثلاثة. أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة".

وتابع: "إنّه لمن دواعي سروري اللعب مع هذه المجموعة وعلينا التركيز في قادم المواعيد لأن لدينا عدد هام من المباريات في الشهر الحالي".

لاعب توتنهام السابق أكد أنّ فريقه يقدم مستويات جيدة في جميع المنافسات حتى الآن ويجب الاستمرار لتحقيق البطولات.

واختتم: "علينا التعامل مع كل مباراة على حدة والفوز بكل لقاء لجلب النقاط الثلاثة وتجاوز كل مرحلة".

ووصل السيتزنز إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول الذي يلعب ضد توتنهام.