والده: يوفيتش لا يريد الانتقال إلى برشلونة

اللاعب محط اهتمام كبار القارة الأوروبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصح والد لوكا يوفيتش، نجم إينتراخت فرانكفورت، أن اللاعب الصربي لا يمانع البقاء مع الفريق الألماني ولا يرحب بالانتقال إلى برشلونة.

وارتبط اسم يوفيتش بعديد الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها قطبي الليجا الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بداية من الموسم المقبل.

وقال والد اللاعب مع بيلد: "لوكا يملك طلبات عدة، منها برشلونة، ولكنه ليس مهتماً، لا يعرف إذا كان سيلعب هناك أم لا".

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(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/3L482Qaogv — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

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وأضاف: "هو يريد لعب دوري الأبطال، ولكن باستمرارية وانسجام، كما أنه يشعر بالراحة رياضياً وفي حياته الخاصة في فرانكفورت".

ويلعب يوفيتش على سبيل الإعارة من بنفيكا مع فريقه الحالي، مع وجود بند يتيح لفرانكفورت ضمه نهائياً مقابل سبعة ملايين يورو.

ويلتقي الفريقان فرانكفورت وبنفيكا مساء الخميس ضمن لقاءات ربع نهائي الدوري الأوروبي.