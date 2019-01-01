والد نيمار نصحه بالبقاء في برشلونة

تعرف على نصائح والد نيمار له قبل الرحيل لسان جيرمان

رفض والد نيمار ووكيل أعماله قرار اللاعب بالرحيل في برشلونة في 2017 ويرغب في إعادته للنادي الكتالوني في الصيف الجاري.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن نيمار مقابل 222 مليون يورو أو 150 مليون يورو بجانب اثنين من لاعبي البلوجرانا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ والد نيمار نصح اللاعب بعدم الرحيل إلى باريس سان جيرمان قائلًا له: "سوف تندم كثيرًا لو رحلت عن برشلونة".

وأكدت أنّ اللاعب اتخذ قراره بحثًا عن الفوز بالكرة الذهبية وزيادة راتبه بجانب شعوره بالغضب بعد احتلال صورة ليونيل ميسي في مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا واجهة ملعب "كامب نو" رغم أنّه كان أفضل لاعب في المباراة.

وأشارت إلى أنّ والد صاحب الـ 27 عامًا يرغب في إعادة اللاعب مرة أخرى إلى برشلونة وبدأ مفاوضاته الجدية.

جدير بالذكر أنّ قناة "تيليفوت" الفرنسية أكدت أنّ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يرفض بشكل قاطع رحيل نيمار في الصيف.