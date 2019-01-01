والد نيمار: ملتزمون بعقدنا مع باريس سان جيرمان

والد نيمار يكشف مستقبل اللاعب وإمكانية الرحيل عن صفوف الفريق

كشف والد نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، مستقبل اللاعب بعد شائعات اقترابه من الرحيل عن الدوري الفرنسي.

نيمار عاد للتدريبات الجماعية مساء أمس، الخميس، وقد يتواجد في نهائي كأس فرنسا ضد رين.

وقال وكيل أعمال البرازيلي في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي: "رغبة نيمار هي الاستمرار مع باريس سان جيرمان ولا يخطط للرحيل خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "لم ينته الموسم الثاني حتى لنيمار في باريس سان جيرمان. يجب على الجمهور النوم في ثقة كاملة أنّ اللاعب لن يغادر وهدفه حصد البطولات هنا".

هل تعرفت على هذا اللاعب 🤔 pic.twitter.com/8LhEXXZvoB — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

نيمار الأب أكد أنّ عقد اللاعب ممتد إلى 4 مواسم وحتى الآن لم يصلوا حتى إلى نصف الفترة المنصوص عليها.

واختتم: "ملتزمون بعقدنا مع سان جيرمان ومن الطبيعي أن ترتبط الكثير من الشائعات بنيمار لكونه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تحدثت عن عودة نيمار إلى برشلونة واهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.