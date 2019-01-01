والد نيمار: الرحيل عن باريس؟ نتفاوض على عقد جديد بالفعل

والد نيمار دا سيلفا يؤكد أنه يتفاوض مع باريس سان جيرمان على عقد جديد للنجم البرازيلي نافيًا اقترابه من الرحيل عن الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أن يكون نجله قد اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي في الصيف المقبل لأي فريق آخر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها والد النجم البرازيلي وأكد خلالها أنه يتفاوض في الوقت الحالي على عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

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وقال والد نيمار: "لا يزال في عامه الثاني من عقده مع باريس سان جيرمان، والعقد لن ينتهي قبل 2022، ونحن في الوقت الحالي نتحدث عن تمديده بالفعل".

وأضاف: "اسمه دومًا يتردد في الانتقالات منذ أن كان عمره 17 عامًا فقط، ومنذ أن خاض لقاءه الدولي الأول، رغم ذلك لم ينشط سوى في فترتي انتقالات فقط طوال 10 سنوات".

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وأكمل: "الجميع يقول نيمار دومًا ما يرتبط بالأندية الكبيرة في سوق الانتقالات، وأنا أقول أن ذلك يعني أنه يقوم بالأمور بشكل جيد، لكن هذا لن يعني رحيله عن باريس".

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا الذي يعد أغلى لاعب في العالم كان قد غادر برشلونة في صيف 2017 ويرتبط اسمه حاليًا بريال مدريد الإسباني.