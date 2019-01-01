والد مويس كين يضغط على يوفنتوس بورقة عدو الشمال

هل ينتقل لعملاق ميلانو؟

تعمد والد المهاجم الشاب مويس كين، دس السم في العسل، في رده على سؤال حول مستقبله نجله، بعد أزمته مع منتخب شباب إيطاليا تحت 21 عامًا، والتي تسببت في استبعاده وهو زميله نيكولو زانيولو من معسكر المنتخب قبل اللقاء الأخير ضد بلجيكا في ختام مواجهات مرحلة مجموعات يورو الشباب.

وادعى كين الوالد، بأنه نجله يشعر بالسعادة والارتياح مع عملاق المدينة الحديدية، لكن في الوقت ذاته، رفض استبعاد سيناريو انتقال صاحب الـ19 عامًا إلى صفوف ناديه المُفضل في الطفولة، وذلك حال لم تكن للمدرب الجديد ماوريسيو ساري رغبة في الإبقاء على المهاجم الشاب.

ورغم إجادة مويس كين في ظهوره الأول مع كبار السيدة العجوز، إلا أنه يبقى من الأسماء المدرجة على قائمة المترقب خروجهم من مشروع المدرب ماوريسيو ساري، لترك مكان في القائمة للوافدين الجُدد، في مقدمتهم آرون رامسي، وسيتبعه في غضون ساعات أدريان رابيو، بجانب الأسماء الأخرى المرشحة للانضمام للفريق.

وقال والد اللاعب لموقع " juvenews" الإيطالي "ربما أخبرك بتفاصيل أكثر عن مستقبل مويس الأسبوع المُقبل. إنه سعيد بمكانه في يوفنتوس، وإذا قرر النادي الاحتفاظ به، فسوف يبقى، أما إذا كانوا يفكرون في بيعه وهو يريد الذهاب إلى الإنتر فسنرى ما سيحدث، خاصة إذا اتصلوا به فقد يفكر في الأمر. ابني عاشقًا للإنتر منذ الصغر".

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من جهة أخرى، أيد قرار مدرب المنتخب دي بياجيو باستبعاد ابنه ومعه جوهرة روما من معسكر المنتخب، مؤكدًا أنه إذا كان مكان المدرب، ربما كان فعل أكثر من ذلك، قبل أن يختم حديثه برفض وضع ابنه في مقارنة مع مواطنه ماريو بالوتيلي، لاختلاف عقلية الاثنين، معربًا عن أمله أن يسير مويس على خطى كريستيانو رونالدو وليو ميسي.