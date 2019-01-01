والد مبابي يشبه شائعات ريال مدريد بكعك الشوكولاتة

مبابي وريال مدريد وشائعات متواصلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى والد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي امتعاضه من كثرة الشائعات والتقارير التي تتحدث عن انتقال نجله إلى ريال مدريد.

وارتبط النادي الملكي بتقديم عرض للنجم الفرنسي الشاب في سوق الانتقالات الصيفية المقبل قد تصل قيمته إلى حدود 200 مليون يورو.

وقال والد اللاعب مع "لي باريسيان": "الأمر يشبه كعك الشوكولاتة، إذا تناولت الكثير منه يتعب معدتك، هناك الكثير من الكلام الكاذب".

وأضاف: "في البداية كنت أتابع كل شيء، الآن توقف، كيليان شخصية عامة وأتفهم ذكر اسمه دائماً، ولكن ما يحدث يثير مثير للإحراج".

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وواصل: "نحتاج للسلام في حياتنا، نجلي هو لاعبي المفضل، رؤيته يلعب تعطيني فرحة كبيرة، أحببت رونالدو، زيدان، كرويف، بيليه، مارادونا، رونالدينيو، ونيمار".

وختم: "نحلي حقق كل أحلامه، أصبح لاعباً محترفاً وفاز بكأس العالم ويرتدي الرقم 10 مع فرنسا، يمكنه التحسن ولكن لا تحصروه في مركز واحد مع فرنسا أو بي إس جي".

ويلعب بي إس جي مساء اليوم، الأحد، مع ليل في قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم.