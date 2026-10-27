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Jan Hoeksema
ترجمه

بصق على نادلة واعتدى على أحد المارة .. والد لامين يامال ينفجر غضبًا قبل حفل الكرة الذهبية

برشلونة
لامين يامال
الكرة الذهبية

في إسبانيا، لا يقتصر الحديث اليوم على لامين يامال فحسب، بل إن والده منير نصراوي أيضًا يثير الجدل. فقد دخل والد نجم كرة القدم الصاعد في نادي برشلونة في مواجهة مع الشرطة الإسبانية قبيل حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية.

وقد بدأت القصة في مطار برشلونة، حسبما أوضحت صحيفة «كرونيكا جلوبال» الإسبانية. فبينما كان نصراوي ينتظر رحلته المتجهة إلى لندن، حيث شاهد ابنه لاحقًا وهو يحصد جائزة أفضل لاعب شاب "كوبا" في حفل الكرة الذهبية 2026، حدثت مشكلة.

ففي أحد مقاهي المطار، علق المغربي الإسباني معطفه في مكان يُحظر فيه ذلك. وعندما لفتت نادلة انتباهه إلى ذلك، ردّ بحدة.

ووفقًا لشهود عيان، نشبت بعد ذلك مشادة، قبل أن تتفاقم الأمور. ولا يُعرف بالضبط ما حدث ، لكن التقارير تشير إلى أن نصراوي بصق في وجه النادلة.

كما يُزعم أنه ضرب أحد المارة الذي كان يحاول تهدئة الأوضاع. وبعد ذلك بوقت قصير، تدخل «الحرس المدني»، وهو جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية.

ورغم كل هذه الجدل، تمكن نصراوي من ركوب طائرته المتجهة إلى إنجلترا. وفي لندن، شاهد لامين يامال يفوز بجائزة كوبا ويخسر جائزة الكرة الذهبية.

وقد احتل النجم الشاب المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب في العالم، خلف الفائز الإنجليزي هاري كين والوصيف الفرنسي كيليان مبابي.

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