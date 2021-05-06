والد كورتوا يهاجم هازارد : ما فعله يؤذي جماهير ريال مدريد

الهجوم مستمر على الجناح البلجيكي

هاجم تييري كورتوا، والد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، النجم البلجيكي إيدين هازارد، بسبب صورته وهو يضحك بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ودع دوري الأبطال، بعد الخسارة من تشيلسي بهدفين نظيفين، في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب ستامفورد بريدج.

هازارد تصدر العناوين بعد هذه المباراة، بسبب اللقطة التي انتشرت له وهو يضحك مع بعض لاعبي تشيلسي.

وهو المشهد الذي استفز جماهير ريال مدريد كثيرًا، حيث فسره البعض بأن اللاعب لا يهتم بفريقه الحالي، وذهب للاحتفال مع زملائه بفريقه السابق.

والد كورتوا علق على الأمر قائلًا لشبكة "HLN Sportcast":"كانت لقطة لا تتسم بالاحتراف أو الذكاء من هازارد".

وأضاف:"صورة هازارد وهو يضحك بعد دقيقتين من خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا تؤذي جماهير ريال مدريد كثيرًا".

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على طريقة بيل.. هازارد يستفز جماهير ريال مدريد!

يذكر أن لقطة هازارد جعلت الأمور تصل إلى انتشار بعض الأنباء حول غضب إدارة النادي الإسباني من النجم البلجيكي وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.