والد كاريلو يكشف موعد رحيله عن الهلال ووجهته الجديدة

تعرف على ما قاله والد كاريلو

أطلق أليكس كاريلو، والد لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو، تصريحات بشأن مستقبل نجله مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، وذلك ليكشف ما يريده اللاعب البيروفي.

أندريه كاريلو كان قد انضم لصفوف نادي الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، قبل شراء عقده بشكل نهائي، ليستمر مع الزعيم حتى صيف 2022.

ماذا قال والد أندريه كاريلو عن مستقبل نجله؟

أليكس قال خلال تصريحات لبرنامج "Las Voces Del Fútbol" الإذاعي: "أندريه يريد العودة إلى فريقه السابق أليانزا ليما البروفي، ولن ينتظر لنهاية مشواره للعودة إلى بلاده".

والد أندريه واصل: "الفكرة الآن هي أن يلعب أندريه مع فريق أليانزا ليما في أفضل حالاته، وليس عندما ينهي مسيرته، وذلك في ظل حبه لناديه".

واستطرد قائلًا: "لدينا الكثير من الحب والمودة تجاه نادي أليانزا ليما، ونريد أن نرد الجميل له، بعدما ساهم في بناء موهبة مثل كاريلو".

ما هو موقف كاريلو من نادي الهلال؟

وقال أليكس كاريلو في حديثه عن مستقبل نجله: "أعلم أن تجربة أندريه مع أليانزا ليما ستكون هي الأخيرة له في الملاعب، ونريد اعتزاله مع هذا النادي".

وأردف: "نريد أن ينهي أندريه في أليانزا ليما، ولكننا سنرى ما سيحدث مستقبلًا، لأنه مازال لديه عام أو عامين في عقده مع نادي الهلال السعودي، وعلينا أن نرى ما هي الخيارات المتاحة حاليًا".

كيف علق كاريلو على ما أثير حول رحيله عن الهلال؟

وانتشرت أخبارًا خلال الفترة الماضية عن رغبة كاريلو في الرحيل عن نادي الهلال، وأنه يريد خوض تجربة أوروبية خلال الموسم المقبل، وذلك بعد المدة التي قضاها مع الزعيم.

ورد كاريلو على هذا الأمر، مشددًا على رغبته في الاستمرار مع نادي الهلال الموسم المقبل، ولا يريد الرحيل عن صفوف الفريق الأزرق.

ماذا قدم كاريلو مع نادي الهلال؟

ولعب كاريلو مع نادي الهلال 77 مباراة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، سجل فيهم 14 هدفًا، وصنع 16 هدفًا لزملائه بصفوف الزعيم، وسدد 80 كرة، 40 على المرمى ومثلهم خارج المرمى.

واستطاع كاريلو أن يقود الهلال لتحقيق بطولة الدوري السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

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