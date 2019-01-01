والد زانيولو يفتح الباب أمام يوفنتوس وإنتر

والد زانيولو يقول إن نجله قد ينضم ليوفنتوس أو إنتر ميلان في حال قرر روما التفريط فيه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال إيجور زانيولو والد النجم الإيطالي الصاعد نيكولو زانيولو إن ابنه من الممكن أن ينضم إلى يوفنتوس أو إنتر ميلان.

وكان زانيولو قد اقترب من تجديد عقده مع روما خلال الفترة الأخيرة بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع ذئاب العاصمة الإيطالية.

وفي الأيام الأخيرة، أشارت عدة مصادر صحفية إيطالية إلى أن روما مستعد للتفريط في خدمات زانيولو في حال وصل العرض المناسب.

وبخصوص ذلك، قال إيجور زانيولو والد النجم الإيطالي الشاب إن وجهة ابنه القادمة قد تكون داخل إيطاليا أيضًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "يوفنتوس وإنتر ميلان هما الأقرب في حال ظل زانيولو داخل إيطاليا، وذلك بالطبع في حال قرر روما التضحية به"

وتابع: "إذا قرر روما بيعه سنجلس مرة أخرى ونقيم جميع العروض ومن ثم نقرر الوجهة المقبلة بناء على العرض الأنسب"

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يذكر أن زانيولو كان قد انضم إلى روما خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من إنتر ميلان كجزء من صفقة انتقال رادجا ناينجولان إلى النيراتزوري.