والد زانيولو: لا نريد الرحيل.. ولا نعرف لمن نتحدث!

اللاعب قد يغادر على خلفية ما قاله توتي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إيجور زانيولو والد نيكولو زانيولو نجم وسط روما الإيطالي، أن اللاعب يود البقاء في ناديه، ولكن إذا كان النادي يملك مشكلة ما فهذا لا يرجع إليه.

وكان فرانشيسكو توتي أسطورة النادي قد أوضح في مؤتمر استقالته من منصبه الإداري، أن النادي في مشكلة مادية ويحتاج لبيع بعض اللاعبين قبل 30 يونيو لموازنة الأمور.

وقال إيجور في تصريحات إذاعية:"لديه (نيكولو) عقد مدته 4 سنوات، لذلك لا أرى سبباً للتفكير في المغادرة".

وأضاف:"على كل حال إن كان النادي لديه مشاكل أخرى، فهذا لا يرجع إليه (نيكولو). في الوقت الحالي لا أعرف لمن يجب علينا الحديث، فالمدير الرياضي الجديد لم يتم تعيينه رسمياً بعد".

وأضاف:"بمجرد تسوية الأمور، أعتقد أننا سنكون من أول من يتم الاتصال بهم".

يذكر أن زانيولو انضم لروما الصيف الماضي قادماً من إنتر كجزء من صفقة انتقال راديا ناينجولان إلى الطرف الآخر.