والد رافينيا يفسح المجال لبرشلونة ويؤكد: 3 أشياء تتحكم في الصفقة

النجم البرازيلي قريب من الانتقال إلى برشلونة.. ولكن!

تحدث والد اللاعب البرازيلي رافينيا نجم ليدز يونايتد عن بعض التطورات في مستقبل نجله، وبالتحديد فيما يتعلق بالوصول المحتمل إلى برشلونة.

ليدز اشترى رافينيا من رين الفرنسي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر 2020، رابطًا البرازيلي بعقد مدته 4 أعوام.

رافينيا سجل 17 هدفًا وصنع 12 في 67 ظهورًا مع ليدز يونايتد الذي يعد بطلًا حقيقيًا بالنسبة لمشجعيه، ولكن حان وقت الرحيل.

ماذا قال والد رافينيا عن برشلونة؟

كامب نو يعد الوجهة الأكثر ترجيحًا بالنسبة للمهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، ولكن ليدز يونايتد أشار وفقًا لتقارير صحفية صادرة مؤخرًا إلى أنه لن يتركه يرحل مقابل أقل من 47 مليون جنيه إسترليني.

والد رافينيا تحدث عن هذه الصفقة المحتملة رغم الصعوبات المادية التي يواجهها برشلونة، فقال لصحيفة "سبورت": "هناك إمكانية ولكنها تتعلق بثلاثة أطراف: النادي المهتم، النادي الحالي.. واللاعب".

وأضاف: "رافينيا هادئ لأنه يملك عقدًا وكل الخيارات تتوقف عليه، ما يعرفه بشكل واضح هو ما يظهر في الصحافة ولا شيء آخر".

هل ينتقل رافينيا إلى برشلونة؟

في "جول".. كنا قد أكدنا لكم في وقت سابق أن رافينيا اتفق على بنوده الشخصية مع برشلونة الذي عقد مفاوضات طيلة الفترة الماضية مع ليدز، والآن الوقت المثالي لإتمام الصفقة مع انتهاء موسم 2021-2022 بشكل رسمي.

رغبة البرازيلي هي الانتقال إلى نادي ملعب كامب نو، عمالقة إسبانيا عليهم التخفف من رواتب كثير من اللاعبين قبل إتمام صفقات كبرى.

ولذلك فقد باعوا كوتينيو بشكل رسمي لأستون فيلا، مع نية لبيع كل من صامويل أومتيتي وكليمون لنجليه وفرينكي دي يونج في الميركاتو الصيفي الجاري.

اقرأ أيضًا..

تيباس: لا يمكن لبرشلونة التوقيع مع ليفاندوفسكي، ولن نسمح لباريس بتدمير الكرة

لتحسين وضعه الاقتصادي .. اجتماع حاسم في برشلونة لبيع أصول النادي

بايرن يرد على ليفاندوفسكي: لماذا اخترت ذلك الطريق؟!