والد خاميس رودريجيز: لهذا السبب نابولي هو الفريق المثالي له

والد النجم الكولومبي خاميس رودريجيز يؤكد أن نادي نابولي الإيطالي هو الفريق المثالي لنجله في الفترة المقبلة من مسيرته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد والد النجم الكولومبي خاميس رودريجيز أن نابولي الإيطالي هو النادي الأفضل بالنسبة لنجله خلال الفترة المقبلة له من مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها والد اللاعب وأكد خلالها أنه يرى نابولي وكارلو أنشيلوتي كوجهة مثالية لخاميس في الموسم المقبل.

وقال: "لقد لعب في بورتو وإسبانيا وبايرن ميونخ، لكن كل مرة في تلك التنقلات كانت الأمور مختلفة عن سابقتها، لكننا واجهنا كل المشاكل بنفس الطريقة".

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وأضاف: "لقد كان أفضل مواسمه على الإطلاق تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في إسبانيا لذلك نحن لدينا تفاؤل كبير بالمستقبل مع ذلك الرجل".

وأكمل: "هناك الكثير من الاحترام بين خاميس وأنشيلوتي، ولدينا امتنان كبير لما قام به من أجله، وهو يعرف كيف يجعله يخرج أفضل ما لديه".

واختتم تصريحاته: المدرب كان دائمًا سعيدًا بما يقدمه من أداء معه، كما أن أوسبينا يتواجد في نابولي، لذلك أعتقد أن ذلك هو الخيار الأفضل بالنسبة له".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية المختلفة كانت قد أكدت أن خاميس قد أصبح قريبًا للغاية من الرحيل لصفوف فريق نابولي.

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🔹هذا ثاني لقاء للأرجنتين وفنزويلا في مراحل كوبا أمريكا الإقصائية - اللقاء السابق في النسخة الماضية، وانتهى بفوز راقصي التانجو برباعية مقابل هدف.



🔹فاز المنتخب الأرجنتيني على فنزويلا في مبارياته الـ5⃣بكوبا أمريكا.



💥 من سيفوز بالمباراة؟🤔 pic.twitter.com/sEYk4RrDAI

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ يونيو ٢٠١٩