والد جوارديولا : بيب يحلم بضمه ولا يريد إيذاء برشلونة

جدل واسع حول مصير النجم الأرجنتيني

رحب والد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بانضمام ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي، لكنه شدد على أن هذه الخطوة ليست بهدف إيذاء برشلونة.

ميسي لم يجدد عقده مع برشلونة حتى الآن، حيث من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو القادم، وسط شكوك حول مستقبله واهتمام من باريس سان جيرمان بضمه.

سيتي يعتبر من أكثر الأندية اهتمامًا بميسي أيضًا، بسبب امتلاك القدرة المالية الكافية لتقديم العرض المادي المناسب له.

وفي هذا السياق قال فالنتي جوارديولا والد مدرب مانشستر سيتي:"لا يوجد ناد في العالم لا يريد التعاقد مع ميسي".

وأضاف في تصريحات للصحفي إميليانو نونيا:"رأيته يلعب في سن 12 أو 13 سنة واندهشت، لقد كان استثنائيًا على هذا المستوى، وهناك عدد قليل جدًا من اللاعبين مثله".

وتابع:"أنا متأكد أن بيب سيحب وجوده في سيتي، لأنه دائمًا يراه الأفضل، لكنه الآن في برشلونة وبيب لم يحاول أبدًا إيذاء النادي من خلال ضم ميسي".

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محرز: لست ميسي أو رونالدو حتى لا أدافع

يذكر أن ميسي كان قريبًا من الانتقال لسيتي الصيف الماضي، لكنه قرر الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية عقده، في انتظار ما سيسفر عنه قراره النهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة.