والد بيونتيك يشترط تطور ميلان لبقاء نجله

اللاعب ينتهي عقده في يونيو 2023..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فلاديسلاف بيونتيك والد كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان اعتقاده بأن اللاعب سيبقى في ميلان ما دام النادي قادراً على مجاراة التطور اللازم.

وقال بيونتيك الأب في تصريحاته لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت:"إنه فتى عادي، أكثر طاقة من الآخرين ولكنه طيب. خطوته الأولى بعيداً عن الديار كانت في سن 17 عاماً صوب لوبين، كان بإمكانه فقدان عقله وتشتيت ذهنه وفعل كل الأشياء الغبية".

وأضاف:"لقد عاش وجدع والكل أخبره أنه عظيم، إن لم يملك السلوك الجيد لضل طريقه. تأكدت من تعليمه الانضباط، وأخبرته مراراً باحترام من يشاهدوه، وبالفعل أظهر شخصية كبيرة".

وأوضح:"خطوة تلو الأخرى اكتسب الثقة، حتى وصل إلى إيطاليا في الوقت الصحيح، اليوم هو يريد أخذ ميلان لدوري أبطال أوروبا، ولكن حين ينتهي عقده في 2023 سنرى ما سيحدث".

وتابع:"كريشتوف يرى التغيير أمراً لا غنى عنه لمواصلة النمو والتطور، إذا نجح ميلان في التطور بنفس التسارع الذي يعيشه وتحسنا معاً، سيكون من المستحيل القول متى يمكن للطرق أن تفترق".

يذكر أن بيوتيك سجل 19 هدفاً في 21 مباراة مع جنوى قبل انتقاله إلى ميلان الصيف الماضي.