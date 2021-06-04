والد ألابا يفتح النار على بايرن ميونخ ويكشف سر اختيار ريال مدريد

ربما وجدوا فيه ضالتهم..

كشف جورج ألابا والد نجم ريال مدريد الجديد دافيد ألابا أن إدارة نادي بايرن ميونخ تعلم ما حدث بخصوص المفاوضات مع نجله، مؤكدًا أن ابنه اختار الملكي من بين العديد من العروض.

وأعلن نادي ريال مدريد رسميًا ضم المدافع الدولي النمساوي ونجم بايرن ميونخ السابق دافيد ألابا منذ أيام ليكون أولى صفقات النادي الملكي الرسمية هذا الصيف.

انتقال دافيد ألابا إلى ريال مدريد سيكون بعقد يمتد لـ 5 سنوات وحتى 2026، وفي صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق البافاري.

وبعد انتقاله رسميًا إلى ريال مدريد بدأ الحديث حول الجدل الذي شهدته الأشهر الأخيرة قبل إعلان رحيل النجم الدولي النمساوي عن صفوف بايرن ميونخ.

وحول ذلك تحدث والده جورج في بودكاست بايرن إنسايدر عن رحيل ابنه عن بايرن ميونخ واتجاهه صوب ريال مدريد، ولا يبدو أنه كان ودودًا للغاية

وقال: "لا أريد الخوض في التفاصيل حول الماضي، لكن المسؤولين في بايرن يعرفون ما حدث بالفعل والأشياء التي كان عليهم التصرف فيها بشكل مغاير عما تم".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أقول إنه بمرور الوقت، أصبحت المواقف أكثر تشددًا ولم يكن لدينا أي نوع من النقاش حول المال كما حاولوا أن يصوروا لوسائل الإعلام".

وتابع: " لذلك، لم أفهم لماذا تم تشويه صورة ألابا، في النهاية، لم يتوقف عن الحديث عن المال، بدأت المحادثات قبل جائحة كورونا، لقد أصبت بخيبة أمل لأنه تم استخدامه كذريعة في حالتنا نحن فقط".

وأردف في السياق ذاته: "خلال الفترة ذاتها، كان هناك بعض التجديدات الأخرى بلا أي مشكلة، حدثت وتمت بكل سهولة في نفس الفترة الزمنية ولكن الفارق أنها مرت بطريقة هادئة، أما معنا فلم يحدث ذلك".

وحول اختيار ريال مدريد كوجهة مقبلة قال جورج: "لقد كانت هناك العديد من العروض من الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن ألابا قرر الانتقال إلى ريال مدريد لأنه أحب ذلك"..

صاحب الـ28 عامًا، كان يعتبر أن بايرن ميونخ بمثابة منزله على مدار السنوات الماضية كاملة، ولكنه بات مستعدًا لخوض تحدٍ جديد في المرحلة المقبلة من مسيرته.

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الجدير بالذكر أن ألابا قد ارتدى قميص بايرن ميونخ منذ عودته في 2011 من الإعارة إلى هوفنهايم، ليكون إجمالي ما لعبه مع نادي الجنوب 420 مباراة.