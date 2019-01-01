والد أجويرو يلمح لرحيله مبكرًا عن مانشستر سيتي

والد النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو يؤكد أن رحيل اللاعب عن مانشستر سيتي في الصيف القادم يعد احتمال قائم مع وجود احتمالية للعودة للأرجنتين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف والد النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي وهداف الفريق التاريخي أن نجله قد يعود للأرجنتين في الصيف المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها والد اللاعب وأكد خلالها أنه لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم بتلك الأيام، وأن كل شيء سيظهر في الصيف المقبل.

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وقال: "قد مدد تعاقده في مانشستر سيتي لمدة موسمين، لكن في الصيف المقبل لو كان عليه العودة للأرجنتين سيفعل ذلك، لكن الأمر لا يتوقف عليه فقط، هناك قرار النادي أيضًا، وقرار المدرب".

وأضاف: "لم يتحدث أحد من الأرجنتين مع أجويرو، لذلك لا يوجد أي شيء حول عودته حتى الوقت الحالي، لكن كل شيء من الممكن أن يتغير هذا العام أو في العام المقبل".

وأكمل: "لا يمكن لأجويرو أن يقول من نفسه أنني أريد أن أعود، يجب أن نرى من هو المدرب أولًا وبعد ذلك إذا ما طلب إنديبندينتي منه العودة سنبدأ في البحث عن الخيارات المتاحة، لكن الأمر في النهاية عائد له وليس لي".

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جدير بالذكر أن أجويرو كان قد عانى في بداية المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي لكنه أصبح في الفترة الأخيرة من العناصر الحاسمة التي يعتمد عليها جوارديولا بشكل مستمر مع الفريق.