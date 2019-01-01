والد أجويرو يؤكد ترحيبه بالرحيل عن مانشستر سيتي

قد لا يلعب داخل أوروبا بعد الرحيل عن النادي الإنجليزي

كشف والد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، أنه يرحب بفكرة الرحيل عن مانشستر سيتي، والعودة للعب في بلاده يوماً ما.

أجويرو يعتبر من أبرز اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي، وجعل نفسه من أساطير النادي، منذ قدومه في 2006 من أتلتيكو مدريد.

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ورغم ذلك يعتقد والده أنه يطمح في العودة لناديه السابق إنديبيندينتي الأرجنتيني في المستقبل.

وقال في تصريحات صحفية:"إذا قاموا بالتواصل معه من أجل العودة لا أتوقع رفضه الفرصة".

وأضاف:"ربما عليه فقط اختيار الوقت المناسب من أجل اللعب في الأرجنتين مرة أخرى".

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وتابع:"لم يتصل به أحد حتى الآن لذلك لا يمكنه الانتقال لهم بدون أي محاولة للنادي الأرجنتيني".

يذكر أن أجويرو لعب لإنديبيندينتي 56 مباراة وسجل 23 هدف، قبل الانتقال لأتلتيكو مدريد بـ20 مليون يورو.