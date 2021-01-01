والده: لماذا سمحتم لمصطفى محمد بالرحيل وزيزو لا؟ .. واللاعب يرد بطريقة مفاجئة

زيزو يمتد تعاقده مع الزمالك حتى 2022

ضجة كبيرة أحدثها العرض المقدم من العين الإماراتي، لضم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تقديم مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة.

العين الإماراتي حسب التقارير المنتشرة، وصل إلى 3 ملايين يورو من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية، ولكن ترفض إدارة الزمالك تمامًا رحيل اللاعب كونه أبرز عناصر الفريق حاليًا.

وقال والد أحمد سيد زيزو في تصريحات مع الصحفي "أبو المعاطي زكي" عبر "يوتيوب": "تم رفض عروض نجلي خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت إلى 3 ملايين يورو من قبل العين الإماراتي، بعد البيان الذي أعلن فيه النادي عدم رحيل أي لاعب".

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وأضاف: "ولكن الزمالك وافق على رحيل مصطفى محمد الذي يتبقى في عقده ما يقرب من 4 سنوات، ونجلي لم يتبقى سوى موسم ونصف فقط، وهو يرغب في الاحتراف".

وخرج أحمد سيد زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كل الاحترام والتقدير لكل من تحدث في الإعلام والاجتهادات التي تحدث جمهور الزمالك الواعي يعلم تمامًا حبي الشديد لهذا النادي".

وتابع: "لولا نادي الزمالك وحب ودعم جمهوره لما وصلت لهذه المكانة، سوف أبذل قصارى جهدي في هذا النادي لآخر يوم أنا موجود فيه شكرًا لكل الناس اللي فاهمه دا وألتمس العذر لكل من أساء الفهم".

ويعد زيزو من العناصر الهامة الذي يعتمد عليه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي للزمالك خلال المباريات الأخيرة.