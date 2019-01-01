والدة مويس كين: كانت ولادته صعبة وأشكر يوفنتوس

والدة مويس كين تكشف الكثير من التفاصيل حول ولادته وحول تدبدل حياتهم بعد توقيعه مع يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدثت السيدة إيزابيل والدة نجم يوفنتوس الصاعد مويس كين عن ولادة ابنها ورحلة صعوده في عالم كرة القدم حتى توقيع أول عقد احترافي له مع يوفنتوس.

وكان مويس كين قد شارك مع منتخب إيطاليا في فوزه على فنلندا بهدفين مقابل لا شيء السبت الماضي، حيث سجل هدفه الأول بقميص الأتزوري.

وحول ذلك، تحدثت إيزابيل والدة كين عن الصعوبة التي واجهتها عند ولادته، حيث كان معرضًا لمفارقة الحياة بعد الولادة مباشرة.

وقالت: "لقد ولد مويس بعد أخيه بسبع سنوات، وعند ولادة شقيقه جون عام 1993 قال لي الأطباء إنني لن أتمكن من الولادة مرة أخرى"



— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وأضافت: "في ليلة ما زارني مويس في الحلم، وبعدها وجدتني أحمله، لقد كانت لحظات صعبة ولكنها سعيدة في نفس الوقت"

وحول يوفنتوس، توجهت السيدة إيزابيل بالشكر إلى نادي السيدة العجوز، حيث أن انضمام نجلها إليهم كان اللحظة الفارقة في حياته وحياة الأسرة كاملة.

وقالت: "لم يكن لدي ما يكفي من الأموال في المنزل، وكنت ذاهبة إلى العمل، ليتصل بي مويس ويخبرني أنه ذاهب للتوقيع مع يوفنتوس، كان هذا أول عقد احترافي له، لقد كانت أهم لحظة في حياتنا"

وتابعت: "لقد رحبوا به وجعلوه يتدرب في مستويات عالية مما طوره سريعًا، لم تكن العناية به داخل الملعب فقط، لقد اهتموا بجميع جوانب حياته وعاملوه كمحترف"

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يذكر أن مويس كين كان قد لعب مباراته الأولى بقميص الفريق الأول ليوفنتوس في موسم 2017، حين كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.