والدة مبابي: لم نتفق أبدًا مع ريال مدريد!

أكدت فايزة العامري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان أن نجلها لم يتفق بشكل كامل قط مع ريال مدريد على الانضمام لهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، حيث أكدت بشكل ضمني الاتفاق مع سان جيرمان على تجديد العقد.

التغريدة كانت عبارة عن ردها على الصحفي الفرنسي فريدريك هيرمل الذي أكد سابقًا أن مبابي أعطى موافقته لريال مدريد على الانضمام للفريق.

ثم انتقد هيرميل مبابي بعد الأخبار الأخيرة التي تفيد أن اللاعب وافق على تجديد عقده في النادي الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم.

وكتب هيرميل: "في كرة القدم هناك نجوم عدة يحترمون الاتفاقات التي يقومون بعقدها، وهناك كيليان مبابي".

لترد عليه والدة مبابي بشكل مباشر وتكتب: "سيدي هيرميل، عندما لا تعرف خبايا الأمور ابقى هادئًا، لم نتفق معهم أبدًا".

جدير بالذكر أن العقد الجديد المنتظر أن يتم الإعلان عنه سيكون لمدة ثلاثة مواسم وسيحصل النجم الفرنسي على كافة حقوقه الدعائية والخاصة بالصور.