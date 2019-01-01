والدة سانيه تُعطل مفاوضات التجديد مع مانشستر سيتي

رغم عدم تمثيلها للجناح الألماني بشكل رسمي

تسببت والدة الجناح الألماني ليروى سانيه، في تأخر مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر سيتي لفترة أطول.

سانيه يواصل تألقه بشكل لافت مع سيتي هذا الموسم، حيث ساهم في الفوز الكبير لفريقه على شالكة 7/0 إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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عقد الدولي الألماني ينتهي مع الفريق الإنجليزي في 2021، وهو ما دفع إدارة النادي للدخول في مفاوضات جدية لتمديد بقائه.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن والدة سانيه تسببت في تعطيل تلك المفاوضات وتأخيرها.

والدة نجم سيتي هي ريجينا ويبر، الحاصلة على الميدالية البروزنية في 1984 مع ألمانيا الغربية.

لا تمثل سانيه بأي شكل رسمي، ومع ذلك أبدت عدم رضاها عن طريقة سير المفاوضات مع مانشستر سيتي.

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وأوضحت الصحيفة أنها تدخلت في محادثات اللاعب وناديه بطريقة غريبة، دون وجود أي سبب واضح حتى الآن.

ومع ذلك لا يبدو أنها ستمنعه من التوقيع على عقد جديد، نظراً لشعوره بالسعادة الشديدة بعمله مع المدرب بيب جوارديولا.

يذكر أن صاحب الـ23 عاماً نجح في تسجيل 14 هدف وصناعة 17 في جميع البطولات هذا الموسم.