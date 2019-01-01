والدة رابيو تتهم الخليفي بتسميم باريس سان جيرمان

ترى أنه لا يهتم على الإطلاق بالجانب الإنساني

اتهمت فيرونيكا ووالدة ووكيلة أعمال لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، مالك باريس سان جيرمان بتسميم الفريق.

رابيو يدخل الأسابيع الأخيرة من عقده مع باريس، دون التوصل لأي تجديد حتى الآن، ليصبح رحيله عن الفريق مسألة وقت.

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والدة اللاعب أشارت بأصابع الاتهام تجاه ناصر الخليفي مالك باريس، بسبب جميع المشاكل التي واجهت النادي هذا الموسم ومنها قضية إبنها.

وقالت فيرونيكا في تصريحات صحفية:"الخليفي يقوم بالعديد من القرارات غير العادلة والجميع يعلم ذلك، هو يقوم بضخ سمومه في الفريق".

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وأضاف:"ما فعله ظهر تأثيره خلال الأشهر الماضية بالخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، بعدما قام بكسر روح الجماعة وتناسى العوامل الإنسانية".

وتابعت:"زملاء رابيو يعرفون كم المعاناة التي يمر بها وهم يشعرون بالتعاطف معه رغم كل ما يفعله الخليفي، هناك مجموعة تقوم بالتنمر على واحد من أفضل لاعبي فريقه ومع ذلك يقف ساكناً".

جدير بالذكر أن رابيو ارتبط مؤخراً بالانضمام للعديد من الأندية، أبرزها أرسنال ويوفنتوس وريال مدريد.