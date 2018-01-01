والدة رابيو تؤكد رحيله عن باريس سان جيرمان

رابيو ينهي قصته مع الفريق الباريسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكدت والدة اللاعب الفرنسي، أدريان رابيو، رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية تعاقده مع الفريق في الصيف المقبل.

وسعى بطل فرنسا، في الإبقاء على لاعبه، بتقديم عروضًا له تشمل زيادة في الراتب، لكنه رفض مفضلاً الرحيل، حيث يظهر برشلونة حسب عدة تقارير الوجهة الأقرب للاعب.

وتحدث فيورنيكا رابيو، وهي وكيله أعماله أيضًا، لإذاعة "RTL" عن موقف متوسط الميدان الفرنسي، وخطوته المحتملة.

وقالت فيورنيكا عن موقف اللاعب: "قرار رابيو بالرحيل ثابت وحاسم، الوضع تدهور اليوم تمامًا، ومن المستحيل التراجع".

وأكدت في حديثها أنه ليس خائنًا للنادي الفرنسي: "النادي لا يريد بيع أدريان، هناك عرضًا من برشلونة خلال سوق الانتقالات، النادي رفض، وله كامل الحق في هذا، لكن لايمكننا القول أنه لم يكن على عِلم".

وينتهي عقد رابيو بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي نادي دون العودة لناديه بدءًا من يناير المقبل.

وعن الأندية المتنافسة على ضم اللاعب الدولي البالغ 23 عامًا علقت: "أنا دائمًا احترم القواعد، الجميع يعرف أنني لا يوجد لي الحق في الحديث قبل الأول من يناير المقبل، ولن نتحدث لأي فريق قبل الأول من يناير".

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واختتمت بالترحيب بدعم رابطة اللاعبين لابنها: "لا أحد يريد الموافقة على ما حدث في أي فريق فرنسي"

وشارك رابيو في 20 مباراة الموسم الحالي، بقميص الفريق الباريسي، سجل هدفين وصنع مثلهما.