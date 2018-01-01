والدة أستوري تطالب بتفسير لسبب وفاة نجلها

والدة مدافع فيورنتينا الراحل تستعد لقضاء أعياد الميلاد للمرة الأولى بعد رحيل نجلها

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصرت آنا أستوري والدة اللاعب الإيطالي الراحل دافيدي أستوري، على انتظارها لتفسير لسبب موت ابنها في مارس الماضي.

وكان قائد فيورنتينا قد توفي بسكتة قلبية عشية مباراة فريقه أمام أودينيزي يوم 4 مارس الماضي، في غرفة نومه بالفندق الذي كان يقيم فيه الفريق.

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والدة أستوري قالت لصحيفة كوريري ديلا سيرا: "أنا متماسكة من أجل باقي أولادي، يوم وفاة دافيدي كنت أستعد للذهاب مع زوجي للكنيسة، ولكني شعرت بتعب شديد ولم أكن قادرة على تحريك ذراعي، لم أختبر هذا الأمر من قبل، ولم أكن علمت بخبر وفاته بعد".

كما أضافت والدة قائد الفيولا السابق: "لا أرغب في تكرار الأمر لأي لاعب آخر، أنا أثق في الفحوصات الطبية التي تجرى على الرياضيين في إيطاليا، ولكن عليهم أن يطوروا منها قد لا تتكرر حادثة ابني مرة أخرى، أريد تفسير لما حدث، ابنة دافيدي شاهدت صورته في الصحف وقالت هذا أبي".