والتر زينجا: لا أنسى ذكرياتي مع النصر ومستحيل توقع نتيجة الديربي

مدرب النصر السابق يتحدث عن ذكرياته مع ديربي الرياض

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد والتر زينجا، المدير الفني لفريق فينيسيا الإيطالي، على أنه لا يستطيع التكهن بنتيجة مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، لأنها دائمًا مباراة ذات طابع خاص.

زينجا قال خلال تصريحات لموقع "العربية.نت": "كان من حسن حظي أن أتواجد على مقاعد البدلاء في إحدى مباريات هذا الديربي الرائع، وأتذكر مواجهتنا أمام الهلال جيدا، ولم تغب عن ذهني نظرا للتفاصيل التي شهدتها المباراة".

مدرب النصر السابق تابع: "انتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتحنا التسجيل أولا في اللقاء عن طريق ركلة جزاء، وتمكن الهلال من إدراك التعادل في الشوط الثاني.. وفي آخر خمس دقائق سجلنا هدف التقدم، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل".

جحفلي .. جحفلهم .. جحفلة



من أين بدأت الجحفلة👀



الجمهور الهلالي ظل يبحث في القواميس عن معني جحفلة، حتى وجدوا أن الكلمة تعني في المعجم صَرَعه ورماه”



إذًا أصبح لدينا مصطلح جديد .. جحفلة

أي أن تمنح خصمك أملاً في الحياة ثم تصرعه وتسقطه أرضًا👊



✍️إمضاء: جمهور #الهلال pic.twitter.com/qXmDZhfCHO — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 28, 2019

واختتم والتر زينجا تصريحاته قائلًا: "دائما ما يكون الحضور الجماهيري مدهشا للغاية، حيث تمتلئ مدرجات الملعب وسط حالة من الشغف الجماهيري والتشجيع المميز، والديربي يجمع ناديين عظيمين في السعودية، يحظيان بمتابعة وعشق الآلاف، لذلك مواجهتهما تكون مميزة ويصعب التكهن بنتيجة اللقاء".

النصر سيستضيف غريمه التقليدي الهلال مساء يوم غدٍ الجمعة، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.