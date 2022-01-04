واقعة مؤسفة .. وفاة لاعب في الدوري السعودي على يد ابن عمه!

وسط حيثيات غريبة، استيقظ الدوري السعودي اليوم الثلاثاء، على وفاة أحد لاعبيه خلال زيارته لبلده، في حادثة قتل.

الإيفواري أوسو كونان؛ لاعب الأهلي المصري السابق والبكيرية السعودي الحالي، فارق عالمنا أمس الإثنين، في مسقط رأسه، عن عمر يناهز الـ32 عامًا.

ووفقًا لتصريحات نجوين مينا تشواه؛ وكيل أعمال كونان، للصحافة الإيفوارية فإن اللاعب قُتل عل يد ابن عمه، عن طريق دس السم له في مشروب.

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كونان سبق له اللعب لعدة أندية عربية منها الترجي التونسي، المقاولون العرب والأهلي المصريين، هجر السعودي وغيرها.

ونجح المهاجم الراحل مع الأهلي في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا 2011-12، بعدما شارك معه في خمس مباريات في تلك النسخة، وسجل هدف وحيد.

لكن تجربته مع الشياطين الحمر لم تكن ناجحة، إذ استمرت ستة أشهر فقط، خالص خلالها ست مباريات، وسجل هدف وحيد.

ويعد نادي طلائع الجيش المصري هو أكثر نادٍ شارك به كونان، بواقع 39 مباراة، وأحرز ثمانية أهداف، وصنع أربعة آخرين.