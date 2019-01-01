بعد واقعة بوجبا وراشفورد - تويتر يتحرك ضد العنصرية

استياء كبير في الأوساط الرياضية بسبب الحوادث الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية أن "تويتر" قرر اتخاذ مجموعة من القرارات الحازمة لمكافحة العنصرية عبر صفحاته بعد الوقائع التي تعرض لها عدد من اللاعبين.

وشنت بعض من الجماهير حملات عنصرية مؤخراً على تامي أبراهام، لاعب تشيلسي، وثنائي مانشستر يونايتد بول بوجبا وماركوس راشفورد.

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وذكرت "تايمز" أن تويتر اجتمع مع مسؤولين من جمعية اللاعبين المحترفين لمناقشة الإجراءات الممكنة لمكافحة العنصرية عبر صفحاته.

وأشارت التقارير أن تويتر قرر تغيير سياساته من المراقبة العامة للأنشطة العنصرية، وسيعين مجموعة خاصة لمراقبة حسابات 50 لاعباً أسود من المشاهير.

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وأدان عدد من اللاعبين والنجوم ما تعرض له الثلاثي بوجبا، راشفورد، وأبراهام في الأيام الماضية، وطالبوا بإجراءات أكثر حزماً مع الأفعال العنصرية.

وسبق وشهد الموسم الماضي عدداً من الوقائع العنصرية في الملاعب الإنجليزية، والتي صاحبها قرارات إيقاف لعدد من الجماهير المتهمة.