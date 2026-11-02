بعد واقعة الطفل .. مبابي يسخر من تسديدات تشواميني

مشاركة تابع GOAL على جوجل

حظي أحد مشجعي راسينج سانتاندير الصغار بمفاجأة لا تُنسى بعدما أصابته عن طريق الخطأ تسديدة من أوريليان تشواميني. وحرص كيليان مبابي ولاعب الوسط الفرنسي على أن يغادر الطفل البالغ من العمر أربع سنوات ملعب إل ساردينيرو وهو يبتسم، عبر إهدائه قميصًا موقّعًا ومزحة رائعة.

إعلان

لحظة خوف عابرة في ملعب الساردينيرو

عاش أحد مشجعي راسينج البالغ من العمر أربع سنوات لحظة خوف عابرة ومروعة خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الدوري، قبل أن يحظى بمفاجأة مؤثرة بعد نهاية اللقاء. فقد أصابت كرة طائشة سددها تشواميني الصغير ماكسيمو خلال الشوط الثاني من المواجهة.

وقعت الحادثة بعيد بداية الشوط الثاني، في وقت كان فيه فريق جوزيه مورينيو متقدمًا بالفعل بثلاثية نظيفة على مضيفه. أطلق تشواميني تسديدة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء بمسافة بعيدة، لتحلّق الكرة عاليًا فوق العارضة.

ولسوء حظ المشجع الصغير، اتجهت الكرة مباشرة نحو المدرجات وارتطمت به. وتركت هذه الضربة غير المتوقعة الطفل ذا الأربع سنوات في حالة بكاء إلى جانب عائلته القلقة.

مبابي يمازح زميله في مدريد

لكن سرعان ما تحوّلت الدموع إلى فرحة بعد صافرة النهاية، حين تمت دعوة ماكسيمو ووالده إلى داخل مرافق الملعب. فقد اعتذر تشواميني شخصيًا عن تسديدته الطائشة، وأهدى المشجع الصغير قميصًا موقّعًا لريال مدريد.

إعلان إعلان

وجاءت أبرز لحظات الأمسية بعد ذلك بقليل، عندما مرّ مبابي بجانب الاثنين في الممر. توقف المهاجم الفرنسي على الفور ليحيّي الطفل ويطمئن على حالته بعدما سمعه يهتف باسمه.

مواضيع ذات صلة

ثم قرر مبابي أن يخفف من وطأة الموقف بمزاح حول قدرة مواطنه على التسديد. وقال مازحًا: «الذنب ذنب تشواميني، أليس كذلك؟ تشواميني لا يعرف كيف يسدّد! هل أنت بخير؟»، قبل أن يتبادل مع الطفل الصغير السعيد تحية بالكفين ويلتقط معه صورة.

عائلة منقسمة الولاء الكروي

كشف والد ماكسيمو أن العائلة تحمل محبة عميقة للناديين معًا، ما جعل اللقاء بعد المباراة أكثر تميزًا. وفي حديثه إلى Real Madrid TV، أعرب عن امتنانه الكبير للفتة اللطيفة من اللاعبين.

إعلان

وأوضح الأب: «ماكسيمو بخير، لم تكن سوى لحظة خوف، أليس كذلك؟ هذه اللفتة تستحق الشكر. مجرد نزولهم إلى هنا تفصيل رائع».

وأضاف: «قلوبنا ممزقة بعض الشيء. نحن مشجعون كاملون لمدريد، لكن عندما يتعلق الأمر بأرضنا... الأرض لها الكلمة العليا».

إعلان

كما شارك مصادفة لافتة تربط ابنه بالعملاق الإسباني. وقال مضيفًا: «لكن هناك دائمًا ذلك الشوك الصغير بداخلنا يتمنى فوز مدريد أيضًا. مدريد يعني لنا الكثير. في الواقع، وُلد ماكسيمو في اليوم الذي فزنا فيه بلقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر».

الاستعداد للمنافسة الأوروبية

سيحوّل فريق مورينيو تركيزه الآن إلى دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يواجه أيك يوم الأربعاء. وبعد ذلك، سينتقل مدريد إلى فالنسيا في مباراته المقبلة بالدوري.