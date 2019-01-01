وافد جديد للقائمة - غرامة على بيكيه للتهرب من الضرائب

تعرف على أزمة بيكيه مع الضرائب

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تعرض جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، لغرامة مالية قدرها 2.1 مليون يور بسبب التهرب من الضرائب.

بيكيه متهم بنقل حقوق صورته الدعائية إلى شركة "كيراد بروجكت" الخاصة به والتهرب عن تسديد المستحقات الضريبية في الفترة من 2008 حتى 2010.

ورفضت المحكمة الإسبانية العليا الاستئناف المقدم من اللاعب بعد اتهامه في 2016 وألزمته بدفع 1.5 مليون يورو مستحقات ضريبية بجانب 600 ألف يورو غرامة.

وقد يتقدم صاحب الـ 32 عامًا بطعن على القرار أمام المحكمة العليا خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنّ بطل مونديال 2010 ليس الأول المتهم بالتهرب الضريبي بل سبقه هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، ونجم ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، وعدد آخر من اللاعبين.

وكانت زوجة اللاعب، شاكيرا، متهمة بالتهرب الضريبي بمبلغ قيمته 14.5 مليون يورو في الفترة من 2012 حتى 2014.

بيكيه أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا محققًا لقب أمم أوروبا في 2012 بجانب الفوز بالمونديال في جنوب أفريقيا.