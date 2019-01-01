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كأس خادم الحرمين الشريفين

وافد الهلال السعودي الجديد يشارك في مرانه الأول

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سوريانو انضم للزعيم في صفقة انتقال حر قادمًا من الدوري الصيني

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

شارك اليوم الأربعاء، الإسباني سوريانو؛ مهاجم الهلال السعودي الجديد، في أول مران له مع الزعيم، تمهيدًا لقيده في قائمة الفريق.

وكان الهلال قد أعلن عن التعاقد مع الإسباني مهاجم برشلونة السابق في صفقة انتقال حر، كأولى صفقاته الشتوية.

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ولم يتم قيد سوريانو حتى الآن في قائمة الزعيم، على أن يتم قيده فور فتح باب الانتقالات الشتوية في السابع من الشهر الجاري.

من المقرر أن تكون مواجهة الرائد، المحدد لها 11 من يناير الجاري، هي مباراة يُسمح للمهاجم بالمشاركة بها، ضمن منافسات الجولة الـ16 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الحساب الرسمي للموج الأزرق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الوافد الجديد سيرتدي قميص رقم 25.

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يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الدرع في الخامس من الشهر الجاري، في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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