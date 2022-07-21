وارن زاير إيمري: جوهرة خط وسط باريس سان جيرمان التي لا يمكن تحمل خسارتها

يُصنف لاعب خط الوسط وارن زاير إيمري البالغ من العمر 16 عامًا كواحد من أفضل المواهب في العالم ويقترب من الظهور الأول مع كبار باريس سان جيرمان.

تم توثيق فشل باريس سان جيرمان في دمج لاعبي الأكاديمية بشكل فعال في الفريق الأول جيدًا حتى الآن، على الرغم من افتخار النادي بامتلاك واحدة من أفضل مناطق تجمع كرة القدم في العالم، ومنذ صعود بريسنيل كيمبيمبي لم يتمكن أي لاعب محلي من اختراق وتثبيت نفسه في "حديقة الأمراء"، مع وجود أمثال كينجسلي كومان وكريستوفر نكونكو وموسى ديابي الذين خرجوا ليزدهروا في أماكن أخرى.

ومع ذلك، فإن سلسلة ظهور المواهب في أكاديمية مستمرة، وربما يكون أكبر نجم شاب في الأكاديمية حاليًا على وشك تقديم نفسه للعالم.

أصبح وارن زاير-إيمري أحد أكثر اللاعبين ترقبًا من قبل الكشافين حول العالم خلال موسم 2021-22، حيث أثبت هيمنته الكاملة في خط الوسط سواء مع النادي أو منتخب فرنسا للشباب.

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على الرغم من بلوغ زاير-إيمري 16 عامًا فقط في مارس الماضي، إلا أنه كان نجمًا في فريق باريس سان جيرمان الذي كان سعيدًا أثناء وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب، قبل أن يتألق مع فرنسا عندما فاز الفريق ببطولة أوروبا تحت 17 عامًا في يونيو.

على الرغم من اللعب ضد خصوم كانوا أكبر ممخ في بعض الأحيان بثلاث أو أربع سنوات خلال دوري أبطال أوروبا للشباب، كان زاير إيمري قادرًا على تحديد نسق المباريات عن طريق دوره في خط الوسط بسهولة نسبية.

من المؤكد أن قوته الجسدية ساعدت في ذلك، لكن قدرته الفنية هي التي ميزته حقًا، وهو أمر واضح منذ سن مبكرة جدًا.

فرانك والد وارن، تحدث مع شبكة "RMC Sport" الفرنسية عن خطوات ابنه المبكرة في اللعبة قائلًا: "لقد ذهبت إلى مدينة تراب للمشاركة في بطولة مع ابن عمي، وقد أحضرت معي وارن".

وأضاف: "كانت هناك كرة قادمة نحوي، وقمت بعمل تمريرة بطول 30 ياردة في الهواء تجاه وارن، الذي قام بتوسيد الكرة على صدره كما لو كان يمارسها كل يوم".

وتابع: "نظرت أنا وابن عمي إلى بعضنا البعض وقلنا: هذا ليس سيئًا على الإطلاق".

كان فرانك في الواقع مدربًا بنفسه، وإن كان من فريق هواة في منطقة سين سان دوني الباريسية، وكان سيسمح بانتظام لوارن بالانضمام إلى الدورات التدريبية.

وتذكر قائلًا: "جعلت اللاعبين الكبار يقومون بتمارين رياضية، وفي بعض الأحيان عندما لا يتمكنون من القيام بذلك بشكل صحيح، كنت أطلب من وارن أن يوضح لهم كيفية القيام بذلك، على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر تسع سنوات فقط".

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في ذلك الوقت تقريبًا، التحق زاير إيمري بأكاديمية باريس سان جيرمان، وسرعان ما تمت ترقيته للعب مع فريق تحت 11 عامًا بعد أن وجد الحياة حول لاعبين من نفس عمره سهلة للغاية.

قال بافودي دياكيت، أحد المدربين الأوائل لزاير إيمري في باريس سان جيرمان: "شعرنا أن وجوده هناك أدى إلى نتائج عكسية للفريق، لأنه عندما فقدت الكرة، عوض وارن عن كل شيء، وأعاد توازن كل شيء، وبذل اللاعبون الآخرون جهدًا أقل".

وأضاف: "كان علي أن أذكر اللاعبين الآخرين بأن وارن لم يكن رجل الإطفاء في الخدمة".

استمر زاير إيمري في اللعب فوق فئته العمرية طوال سنواته السبع في باريس سان جيرمان، لكن ترقيته إلى فريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2021 هو ما جعله يلفت الأنظار حقًا.

كان الأداء الذي قدمه في دوري أبطال أوروبا للشباب من أفضل ما قدمه أي لاعب خط وسط في المسابقة، وربما تأتي لحظة تتويجه عندما تم تقديمه من على مقاعد البدلاء مع باريس سان جيرمان والفريق متأخر بهدفين دون رد، مع نقص عددي بعد 55 دقيقة من المباراة الأخيرة في دور المجموعات مع كلوب بروج.

الفوز فقط هو الذي يضمن تقدم باريس سان جيرمان إلى دور الستة عشر، وتم إقحام زاير-إيمري، وسجل هدفًا وصنع آخر بينما قدم تغطية دفاعية واستقرارًا لخط وسط باريس سان جيرمان الذي كان مفقودًا في السابق، ليعود الفريق ويسجل فوزًا ملحميًا بنتيجة 3-2.

أحد كشافي الأندية الأوروبية الكبرى تحدث مع "جول GOAL" أثناء البحث عن رأي خبير بشأن زاير إيمري وقال: "إنه لاعب بقدمه اليمنى ، لكن يمكنه اللعب بكلتا قدميه. لديه لمسة أولى جيدة جدًا ، وهي إحدى نقاط قوته الرئيسية".

وأضاف: "يلعب بأريحية بغض النظر عن الطريقة التي يواجهها، وهو أمر مهم نظرًا لأنه يمكن أن يلعب كرقم 6 أو رقم 8، إنه صبي يتمتع بدقة عالية وثقل تمريرات ممتاز، ويتمكن من تمرير الكرة من زوايا صعبة بغض النظر عما إذا كانت كرات قصيرة أو طويلة".

وتابع: "إنه يتمتع أيضًا بقدرة كبيرة على إنهاء الكرة وجودة التسديد من خارج منطقة الجزاء، مما يعني أنه يمكن أن يكون تهديدًا هجوميًا، إنه لاعب متكامل للغاية وشخصية ثابتة طوال المباريات التي يلعب فيها".

ربما تجلت هذه القدرات بشكل أفضل من خلال تسديدته المذهلة بعيدة المدى في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا تحت 17 عامًا، حيث أطلق تسديدة من 30 ياردة ضد البرتغال قبل أن يتألق مرة أخرى في المباراة النهائية ضد هولندا.

ماذا بعد؟ من المقرر أن يقضي زاير-إيمري التدريب الصيفي مع فريق باريس سان جيرمان الأول والسفر إلى اليابان مع أمثال ليونيل ميسي وكيليان مبابي من أجل معسكرهم التحضيري.

بعد أن جذب انتباه فريق المدرب الجديد كريستوف جالتييه، من المتوقع أن يظل ضمن الفريق الأول خلال موسم 2022-23، حتى لو كان بحاجة إلى النزول واللعب مع فرق الشباب لضمان حفاظه على لياقة المباريات.

خارج الملعب، كانت هناك تكهنات بشأن مستقبله، حيث يعد بايرن ميونخ أحد الأندية التي أعلنت أنها ستكون حريصة على التوقيع مع زاير-إيمري ، ولكن بعد أن تحول للعمل مع الوكيل البرتغالي جورج مينديش في أواخر عام 2021، وقع أول عقد احترافي له مع باريس سان جيرمان.

تم تسليط الضوء بشكل أكبر على احترافيته في وقت سابق من هذا الصيف عندما استأجر مدربًا شخصيًا للانضمام إليه في إجازته للتأكد من أنه في أفضل حالة بدنية لبدء الموسم الجديد.

قال أحد أقارب زاير-إيمري لـ GOAL: "أعرف الكثير من اللاعبين الشباب وفي سنه، لم أر أبدًا لاعبًا جادًا جدًا خارج الملعب، لقد تلقى تعليمًا جيدًا وهو عامل مجتهد حقيقي مع أسلوب حياة لا تشوبه شائبة ومعرفة بكيفية ومتى يحتاج إلى الراحة".

ستخضع هذه المعرفة للاختبار مع تزايد التوقعات حول زاير-إيمري، وعلى الرغم من عدم تقديم ضمانات بخصوص وقت اللعب، فلن يكون من المفاجئ أن نراه يكسب الدقائق الأولى له في 2022-23.

من هناك، يحتاج باريس سان جيرمان إلى التأكد من عدم ترك هذا الشخص يفلت من أيديهم، سيكون فقدان زاير إيمري بسبب نقص الفرص في غضون عامين أسوأ ما قد يحدث للنادي الفرنسي.