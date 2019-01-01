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الدوري الإنجليزي الممتاز

وارنوك يهاجم الغطاسين في الدوري الإنجليزي : لا تتنفس بجانبهم

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getty Images
بعد سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

هاجم نيل وارنوك المدير الفني لكارديف سيتي، بعض لاعبي الدوري الإنجليزي، الذين يقومون بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء.

حالة من الجدل أثيرت في الفترة الماضية، حول بعض ركلات الجزاء المشكوك في صحتها بالبريميرليج هذا الموسم.

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آخرها كانت في مواجهة ليفربول وأرسنال الأخيرة، حيث احتسب الحكم وقتها ركلتين جزاء للريدز، بالمباراة التي انتهت 5/1 لمتصدر البريميرليج.

وقال وارنوك في هذا السياق:"أنصح لاعبي فريقي بعدم التنفس حتى أمام بعض اللاعبين الكبار".

وأضاف:"قلت لهم قبل مواجهة مانشستر يونايتد، إذا اقتربت منهم في منطقة الجزاء لا تتنفس بجانبهم وإلا سيسقطون".

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وتابع:"للأسف هذه طبيعة الحال الآن في معظم المباريات".

وتأتي تصريحات وارنوك قبل مواجهة كارديف مع توتنهام، مساء اليوم الثلاثاء بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

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