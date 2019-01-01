وارنوك يهاجم الغطاسين في الدوري الإنجليزي : لا تتنفس بجانبهم

بعد سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

هاجم نيل وارنوك المدير الفني لكارديف سيتي، بعض لاعبي الدوري الإنجليزي، الذين يقومون بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء.

حالة من الجدل أثيرت في الفترة الماضية، حول بعض ركلات الجزاء المشكوك في صحتها بالبريميرليج هذا الموسم.

تورام يطالب بتوقف الكالتشيو بعد العنصرية ضد كوليبالي

آخرها كانت في مواجهة ليفربول وأرسنال الأخيرة، حيث احتسب الحكم وقتها ركلتين جزاء للريدز، بالمباراة التي انتهت 5/1 لمتصدر البريميرليج.

وقال وارنوك في هذا السياق:"أنصح لاعبي فريقي بعدم التنفس حتى أمام بعض اللاعبين الكبار".

لوفرين نشر هذه الصورة على حسابه الخاص بـ إنستاجرام وهي لمحادثة بينه وبين @MoSalah 📱



ظاهر الأمر أن صلاح يهنئه بالعام الجديد ولكن اتضح أن وراء هذه الرسالة رغبة من مو لمعرفة موعد التدريبات 😅



لدينا ملاحظة بسيطة فقط يا @MoSalah

Because وليست Becouse 🙌



( 📸 : IG\dejanlovren06) pic.twitter.com/6b3wzQArVt — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وأضاف:"قلت لهم قبل مواجهة مانشستر يونايتد، إذا اقتربت منهم في منطقة الجزاء لا تتنفس بجانبهم وإلا سيسقطون".

راشفورد يحسم قراره بشأن الانتقال لريال مدريد

وتابع:"للأسف هذه طبيعة الحال الآن في معظم المباريات".

وتأتي تصريحات وارنوك قبل مواجهة كارديف مع توتنهام، مساء اليوم الثلاثاء بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي.