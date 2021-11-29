وأخيرًا .. الاتحاد الدولي يُحدد موعد كأس العالم للأندية في الإمارات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الإثنين أخيرًا وبشكل رسمي موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي ستُلعب في الإمارات بعد اعتذار اليابان عن تنظيمها في وقت سابق.

ويُمثل العرب في مونديال الأندية القادم كلًا من الهلال بطل آسيا والأهلي بطل أفريقيا والجزيرة مستضيف ومنظم البطولة.

متى موعد كأس العالم للأندية 2021؟

فيفا اعتاد إقامة كأس العالم للأندية في ديسمبر من كل عام، لكن توقف المنافسات الرياضية وضمنها مباريات كرة القدم بعد انتشار جائحة كورونا أدى لإزاحة البطولة لمدة شهرين للأمام لتُقام في فبراير من العام التالي.

وقد أقيمت نسخة 2020 في فبراير 2021 في قطر وتُوج بها نادي ليفربول الإنجليزي، وستُقام النسخة القادمة الخاصة بعام 2021 في فبراير 2022.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اليوم رسميًا إقامة مونديال الأندية في الفترة بين 3 إلى 12 فبراير 2022 في الإمارات، والغريب أن ذلك الموعد يتعارض مع كأس أمم أفريقيا التي ستُلعب خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

ومن المقرر أن تُجرى اليوم قرعة كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي يُشارك فيها بطلا أوروبا وأمريكا الجنوبية من نصف النهائي.

من هي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2021؟

أول المتأهلين لكأس العالم للأندية 2021 كان تشيلسي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، أما ثاني المتأهلين فهو الأهلي المصري الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا 2021.

وتم إلغاء بطولة 2020-2021 بسبب جائحة كورونا لكن اتحاد أوقيانوسيا رشّح فريق أوكلاند سيتي للمشاركة في البطولة، كما ضمن مونتيري المكسيكي مشاركته في البطولة بعد فوزه ببطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

الهلال السعودي ضمن المشاركة في مونديال الأندية بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي، فيما كان بالميراس البرازيلي آخر من حجز مقعده في البطولة بفوزه أمس الأول بكأس ليبرتادوريس.

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