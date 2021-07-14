واحد فقط قد يرحل .. الهلال يحسم مصير لاعبيه الأجانب

ما هو موقف لاعبي الهلال الأجانب؟

كشف الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، عن موقف نادي الهلال من استمرار لاعبيه الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك بالتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتلك الهلال في قائمته 7 أجانب وهم: "الكوري الجنوبي جانج هيون سوو، والكولومبي جوستافو كويلار، والبيروفي أندريه كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، والفرنسي بافيتمبي جوميس، والمالي موسى ماريجا".

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القحطاني كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن نادي الهلال حسم بشكل كبير موقفه من لاعبيه الأجانب.

وجاءت نص تغريدة القحطاني كالآتي: "جميع أجانب الهلال مستمرين عدا الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، وخروجه مشروط بالتعاقد مع صفقة جديدة إن تمت هذا الصيف".

وينتهي عقد جيوفينكو مع نادي الهلال في يناير 2022، حيث سيدخل الفترة الحرة التي ستتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن هناك رغبة من جانب جيوفينكو ووكيله لتجديد تعاقده قبل نهايته، في ظل تلقيه عروضًا أيضًا من إيطاليا خلال الوقت الحالي.