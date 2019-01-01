وائل جمعة: يجب الاعتماد على المنتخب الأوليمبي المصري بعد التعادل مع جزر القمر

منتخب مصر يواصل عروضه المتراجعة بالتعادل أمام جزر القمر

تحدث وائل جمعة مدافع منتخب مصر والأهلي السابق، عن تعادل الفراعنة أمام جزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره جزر القمر، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، وواصل أداءه المخيب للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل أمام كينيا في الجولة الأولى إيجابيًا.

وكان منتخب مصر فشل في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره أمام كينيا، وتعادل بهدف لمثله، في ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، وصعب موقفه في المجموعة.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "يجب أن يكون منتخب مصر هو أساس المنتخب الاول في الوقت الحالي، يتم الاعتماد على لاعبيه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هذه هي الجودة المتاحة في الوقت الحالي"، حيث انتقد تريزيجيه عقب إهداره فرصة انفراد في المباراة كانت كفيلة بحسم الـ3 نقاط.

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وتابع جمعة: "يجب عودة الجماهير للمدرجات في الفترة المقبلة فهو عصب الكرة في مصر وهم ما يخلق لاعب دولي يستحمل الضغط".

وبذلك يحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد نقطتين حيث يتصدر جزر القمر بـ4 نقاط والمركز الثاني كينيا بنقطتين وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.