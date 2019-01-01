وائل جمعة يبرر خسارة فيتا كلوب بافتقاد شخصية البطل

وائل جمعة يتحدث عن خسارة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث وائل جمعة نجم النادي الأهلي المصري سابقًا حول خسارة المارد الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولي، حيث أرجعها إلى غياب شخصية البطل.

وكان فيتا كلوب الكونغولي قد نجح في خطف انتصار هام من ضيفه الأهلي المصري بهدف مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وعقب المباراة، قال وائل جمعة قائد الأهلي السابق إن الأهلي افتقد شخصية البطل التي تميزه دائمًا، حيث كان ذلك هو العامل الأول الذي أدى إلى السقوط.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

⁣⁣

1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩

وأضاف جمعة في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "عانينا من ضعف اللياقة البدنية في شوط المباراة الثاني وسوء التوفيق في الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة"

وتابع: "الأهلي لم يستغل الأخطاء التي ارتكبها فريق فيتا كلوب والتي كانت بإمكانها أن تعطيه الأفضلية، لذا لم يستحق الفوز"

وأشاد بالحارس على لطفي حيث قال: "الإيجابية الوحيدة التي تحققت للنادي الأهلي اليو هو المستوى الممتاز الذي ظهر به الحارس علي لطفي، لقد تصدى لأكثر من فرصة محققة وكان متميزًا رغم غيابه عن الصورة لفترة طويلة"

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يذكر أن الأهلي لا زال يحتل صدارة المجموعة على الرغم من خسارته أمام فيتا كلوب في الجولة الخامسة من دور المجموعات.