وائل جمعة: هزيمة عار في تاريخ النادي الأهلي

مدافع النادي الأهلي السابق وائل جمعة يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة بخماسية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز

فيسبوك تويتر محمد عماد

انتقد وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق والمحلل الفني لقنوات بي إن سبورتس أداء المدرب مارتن لاسارتي المدير الفني للشياطين الحُمر عقب الخسارة بخماسية أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتكون الهزيمة الأثقل في تاريخ المشاركات الأفريقية للنادي القاهري.

وقال وائل جمعة: "هزيمة عار على اللاعبين والمدرب، وهذا أقل ما يقال عنها، لا توجد أي أعذار للمدرب، فلقد أراح سبعة لاعبين في المباراة الماضية، إذًا الإرهاق ليس عذرًا".

قبل هزيمة صن داونز التاريخية - أثقل الهزائم في تاريخ الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كما دافع وائل جمعة عن الظهير الأيسر للأهلي علي معلول رغم أدائه المتواضع في مباراة اليوم، ولكن مستواه مع الفريق في آخر مباراتين يشفع له ما قدمه اليوم بسبب عدم إراحته للإرهاق.

كما أضاف مدافع منتخب مصر السابق: "التحضير الذهني للمباراة فشل فيه لاسارتي، مانويل جوزية كان يحضرنا ذهنيًا لمواجهة أي فريق ومعرفة نقاط ضعفه، لقد شاهدت مجموعة من الهواه اليوم ولم أر شخصية الفريق".

يذكر أن وائل جمعة كان قد توج مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا ست مرات.