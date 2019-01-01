وائل جمعة عن معلول: رئيس قسم السعادة لجمهور الأهلي

التونسي يقدم أداء رائعًا خلال الفترة الحالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثنى وائل جمعة؛ مدافع الأهلي المصري الأسبق، على الأداء الذي يظهر به التونسي علي معلول؛ ظهير الشياطين الحمر، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على دوره المؤثر في تأهل الأحمر إلى دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

التونسي قاد المارد الأحمر أمس السبت، للفوز أمام شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة، صنع منها هدفين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

الأهلي: لا نتمنى مواجهة هورويا في دور الـ8

وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "علي معلول رئيس قسم السعادة للجماهير الأهلاوية، الظهير التونسي هو واحد من أبرز اللاعبين من ناحية العطاء والروح".

وأضاف: "هو الجناح الطائر الذي شارك في العديد من الأهداف هذا الموسم في جميع المسابقات وبأدائه العالي ساهم في ترشيح الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال، واصل يا وحش".

علي معلول،رئيس قسم السعادة للجماهير الأهلاوية، الظهير التونسي 🇹🇳 هو واحد من أبرز اللاعبين من ناحية العطاء و الروح، الجناح الطائر الذي شارك في العديد من الاهداف هذا الموسم في جميع المسابقات وبأدائه العالي ساهم في ترشح الأهلي الى ربع نهائي دوري الأبطال،واصل يا وحش 🦅💪@AliMaaloul pic.twitter.com/AFoKJcVkat — Wael Gomaa (@WaelGomaa) ١٧ مارس ٢٠١٩

يذكر أن الفوز أهل الأهلي إلى دور الـ8 متصدرًا جدول ترتيب مجموعته برصيد عشر نقاط، وودع شبيبة الساورة البطولة بعد فوز سيمبا التنزاني أمام فيتا كلوب الكونغولي بثنائية مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيد الفريق التنزاني إلى تسع نقاط، ويتأهل ثاني المجموعة.

بينما جاء الساورة ثالثًا بسبع نقاط متساويًا مع فيتا كلوب ويودعان سويًا المنافسة، بعدما كان الفريق الجزائري في حاجة لنقطة واحدة فقط للتأهل لدور الـ8.