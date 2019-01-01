وائل جمعة عن طرد وردة: أفضل قرار اتخذه الاتحاد المصري

على الرغم من محاولة عمرو وردة لنفي تهمة التحرش الجديدة عن نفسه، إلا أن أسطورة دفاع المنتخب المصري وائل جمعة، أثنى على القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة، بطرد اللاعب من معسكر المنتخب.

وأثار الشاب السكندري ضجة على نطاق واسع هذه المرة، بانتشار صور ومقاطع فيديو صادمة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، جعلته المادة الدسمة الأولى، في الجزء المخصص لفضائح المشاهير في مختلف الصحف العالمية.

وسريعًا، دفع الضريبة باستبعاده من المعسكر، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة الفراعنة الثانية في الكان الأفريقية، ضد جمهورية الكونغو، ليُعيد إلى الأذهان ما حدث معه قبل 10 سنوات، عندما ورط نفسه في فضيحة، تسببت في خروجه من معسكر الشباب، الذي كان يضم آنذاك صلاح، حجازي وبقية أسماء هذا الجيل.

وفي تحليله على مباراة مصر الثانية في البطولة الأفريقية، أشاد بطل أفريقيا 3 مرات على قرار الجبلاية، معتبره أفضل قرار اتخذه الاتحاد المصري، لكن الأمر المُثير أن شبكة (be IN) قامت بحذف التغريدة المرفقة بتصريحات جمعة عن مواطنه .

ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز في مباراة سهرة اليوم الأربعاء، لتأمين بطاقة العبور للأدوار الإقصائية بعد تعادل أوغندا مع زيمبابوي بهدف للكل قبل قليل.